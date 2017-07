VIDEO: Se registra gran incendio en mercado de Londres

Un gran incendio se registró este domingo en el distrito de Camden Town, ubicado al noroeste de la capital del Reino Unido.

A través de su cuenta de Twitter, los bomberos de Londres anunciaron que cerca de 60 elementos y ocho camiones se dirigen al mercado de Camden Lock Market para controlar la situación.

Eight fire engines and around 60 firefighters have been called to reports of a fire in #Camden Lock Market. More when we have it. pic.twitter.com/O21OLbIyLb

— London Fire Brigade (@LondonFire) July 9, 2017