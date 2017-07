“Juntos aún suman cero”, dice Fox sobre apoyo de Korrodi a AMLO

“Juntando ambos aún suma cero”, dijo el ex presidente Vicente Fox luego de que el ex coordinador de la agrupación Amigos de Fox, Lino Korrodi, se sumara a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) este domingo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex mandatario presidencial aseguró que la incorporación de su ex operador al equipo de Andrés Manuel López Obrador no hará un cambio, pues la “ignorancia-Ineptitud solo produce más de lo mismo”.

“Dios los hace y ellos se juntan. Juntando ambos aún suma Cero. Ignorancia-Ineptitud solo produce más de lo mismo”, escribió en la red social.

Apenas este domingo, Korrodi firmó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad y Renacimiento de México con AMLO en un acto público en Sonora.

Lino Korrodi fundó la agrupación Amigos de Fox, con la que recaudó fondos millonarios para la asociación y actividades proselitistas del panista.