Prevén extradición de Duarte en las próximas 48 horas

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría ser extraditado a México en las próximas 48 horas, aseguró el reportero de Guatevisión, Alberto Cardona.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el periodista guatemalteco indicó que el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, reiteró que la vida del ex mandatario corre peligro en el penal, por lo que su traslado se podría dar en las próximas horas.

Apuntó que autoridades esperan que un juez competente notifique a Duarte sobre su extradición, ya que se filtró información de que podría ser víctima de un hecho violento dentro del penal.

Cardona agregó que sería la Policía Nacional la encargada del traslado del ex gobernador al aeropuerto de dónde será llevado en avión a la Ciudad de México.

Señaló que la extradición estaba programada para la mañana de este lunes; sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo.

Javier Duarte se encuentra recluido en la zona conocida como “Bartolina”, que se está a un lado de las celdas de reos de alta peligrosidad.

Karime Macías sigue en investigación: Yunes

El actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que la esposa de Duarte, Karime Macías, sigue en investigación por los posibles ilícitos en que hubiera cometido durante la pasada administración.

Aseguró que la ex primera dama está incluida en las indagatorias que se realizan también a ex colaboradores del ex mandatario, como familiares y empresarios.

