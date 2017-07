Actuar de reos libres es responsabilidad de las autoridades, expertos.   

Las autoridades son las responsables de reinsertar a la sociedad a los presos que podrían salir libres pese a estar acusados de delitos que ya no se consideran graves, en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, coincidieron expertos en derecho.

El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón comentó a Publimetro que los gobiernos locales, en particular el de la Ciudad de México no puede alertar que habrá más delincuencia por la preliberación de reos, de lo contrario su administración “se está lavando las manos”.

La semana pasada el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera dijo previó la posible salida de la cárcel de cuatro mil reos, debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar libertad provisional a quienes cometieron delitos que ahora no se consideran graves.

Recordó que uno de los objetivos del nuevo sistema es considerar a los centros de reclusión con un esquema de reinserción social basado en el trabajo, educación, salud y deporte.

“Se están lavando las manos el jefe de Gobierno. Llevan ocho años en que se cambió el sistema, en que se dijo que no sería readaptación sino reinserción social y a muchos centros penitenciarios ni siquiera les han cambiado el nombre (…) La pregunta sería dime qué programas has hecho en las prisiones en ocho años que estas personas que están por salir, no cometan otro delito cuando salgan”, advirtió.