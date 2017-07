Accidente de avión militar en Mississippi deja 16 muertos

Un avión militar se estrelló el lunes en un campo en una zona rural de Mississippi causando al menos 16 muertos entre sus tripulantes y esparciendo escombros en varios kilómetros (millas), dijeron las autoridades.

Por el momento se han recuperado 16 cuerpos, dijo el director de la agencia de gestión de desastres del condado de Leflore, Frank Randle, a periodistas durante la noche. El avión en el que viajaban, un KC-130 cayó a unos 135 kilómetros (85 millas) al norte de Jackson, en la región del Delta de Mississippi.

Andy Jones dijo que estaba trabajando en la piscifactoría de bagres de su familia poco antes de las 16:00 horas cuando escuchó una explosión, miró al cielo y vio al avión cayendo en espiral con un motor humeante.

Según Jones, el avión cayó detrás de algunos árboles en un campo de soja, y para cuando él y otros llegaron a la zona del siniestro, había intensos incendios que les impidieron acercarse. La fuerza del impacto casi aplastó la aeronave, agregó.

Marine Plane crash in Mississippi is heartbreaking. Melania and I send our deepest condolences to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2017