Donald Trump Jr tuitea correos sobre reunión con rusos

Donald Trump Jr. aceptó ávidamente la ayuda de lo que se le describió como un esfuerzo del gobierno ruso con información perjudicial para Hillary Clinton, de acuerdo con correos que dio a conocer el martes.

El intercambio de emails puestos en Twitter por el hijo mayor del presidente Donald Trump revela planes para un encuentro con una abogada del gobierno ruso como “parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump”. En una de sus respuestas a un publicista musical que organizaba la reunión, Trump Jr. dice que le “encantaría” saber más.

Trump Jr., que tuvo gran participación en la campaña de su padre, dio a conocer los emails junto con un comunicado en que dijo que lo hacía “para ser totalmente transparente”.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017