Paty Cantú dejó atrás las diademas de gato y se renueva en todos los sentidos

Paty Cantú decidió dejar de verse como la niña linda con diademas de gato y ahora ha hecho un cambio radical en su vida personal y profesional desde hace algunas semanas, gracias a que optó por reinventarse en actitud, corazón y estilo sin pedirle permiso a nadie.

Fanática de la moda los últimos años, acudió a la presentación de la nueva colección primavera-verano de Salvatore Ferragamo para deleitarse con los nuevos modelos de zapatos para dama de Paul Andrew (el nuevo diseñador de zapatos de la marca italiana) donde nos dio detalles de su outfit y el cambio que ya presume en sus redes sociales.

“Me hecho fanática de la moda los últimos tres años y vine vestida de cuello a planta de los pies de Ferragamo, me encanta porque es una marca muy linda y los zapatos que traigo son de Paul y vengo en fanática de lo que hace”, dijo a DJS luego de su llegada al edificio Capital Reforma de la CDMX.

Ahí, nos contó lo que viene para ella este mes ahora que ha decidido renovarse. “Es un proyecto grande, es parte de este cambio absoluto en mí, interno, musical, personal, sentimental y todo lo presento de una forma distinta, eso también se transforma para el mundo entero”.

La intérprete de “Corazón bipolar” destacó que su cambio de cabello a un tono en color rosa le ha gustado tanto que no deja de presumirlo en su Instagram. “Llevaba 4 o 5 años sin cambiar el look con el pelo virgen, oscuro, largo y dije, ‘estoy ya no se parece a lo que traigo dentro y lo de afuera cambio’”.

La compositora oriunda de Texas, pidió a sus fans estar al pendiente de sus redes sociales a partir de este fin de semana que viene donde posteará todo este cambio que decidió fuera el mes de julio por varias razones.

“Este mes ha venido las inspiraciones más profundas en mi vida, amorosas, de decepción, de música y porque es el verano”, contó sonriente sin dar más detalles.

Sentimentalmente, “mi estatus es complicado como yo, soy bien complicada, siempre soy yo no eres tú”, dijo sonriente al revelar que está enamorada pero eso no le quita lo difícil.

“La realidad es que en todo me estoy transformando, me estoy dejando llevar impulsivamente, si se me antoja cambiar lo hago, siento que ya no tengo que pedir tantos permisos”, abundó la cantante de 33 años.