Protección Civil de Michoacán descarta nacimiento de volcán

Luego del descubrimiento de una grieta con material incandescente en una cancha de futbol, en el municipio de Venustiano Carranza, Protección Civil de Michoacán descartó que ésta preceda la formación de un volcán.

“Descartamos la posibilidad de que sea el nacimiento de un volcán, no hay tal actividad volcánica en Venustiano Carranza”, dijo el coordinador de la dependencia Carlos Mandujano,

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Grupo Image, el funcionario dijo que el fenómeno probablemente se trate de un caso de combustión sorda, que sucede cuando material vegetal, sepultado durante varios años, arde, debido a las altas temperaturas de la zona.

Además informó que hasta el momento no se han reportado movimientos telúricos en la zona, propios de los nacimientos de volcanes.

“Las brasas no vienen desde el fondo del subsuelo, están prácticamente a flor de tierra. No ha habido movimientos telúricos, no hay vibraciones”, señaló Mandujano.