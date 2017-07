Captan a hijo de Yunes en comida con ex cabecilla de Los Zetas

Fernando Yunes Márquez, hijo del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, fue captado en un fotografía conviviendo con Hernán Martínez Zavala, El Comandante H, un ex cabecilla de Los Zetas que ya fue detenido.

De acuerdo con el diario Versiones las imágenes fueron capturadas el 13 de agosto de 2016, en ellas se aprecia al entonces senador panista en una reunión con “El Comandante” en una reunión organizada en el salón de la Quinta Cañaveral, en Cosoleacaque.

La comida fue llevada a cabo por el ex cabecilla de los Zetas en honor al entonces aspirante del PAN-PRD a la gubernatura estatal, Yunes Linares; sin embargo, éste no pudo asistir, y en su representación acudió su hijo, informó el medio

En esta reunión, el hijo del mandatario supuestamente ofreció un mensaje a los asistentes donde también estuvo presente Félix López Mora, actual delegado de Tránsito en la localidad y supuesto compadre del cabecilla de Los Zetas.

Al ser cuestionado sobre las fotografías, Yunes Márquez, aclaró a través de un comunicado que él no organizó la reunión, a la cual sí asistió, pero aseguró que sólo conocía a los regidores.

“El sábado 13 de agosto del 2016 fui invitado a una comida en la ciudad de Cosoleacaque; en la misma me invitaron a hacer uso de la palabra. Yo no convoque a la comida ni a ninguno de los asistentes, a la mayoría de ellos no los conocía” se lee en el comunicado.