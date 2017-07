Es oficial: Congresistas presentan artículo para

Los congresistas del Partido Demócrata, Brad Sherman y Al Green dieron el primer paso para un juicio político -o impeachment- al presidente Donald Trump.

Este miércoles ambos presentaron ante el Congreso de Estados Unidos un artículo de “impeachment”, el cual se basa en el artículo 1 de la “Obstrucción de la Justicia”, que fue aprobado por el Comité Judicial del Congreso en 1974, en relación en el escándalo Watergate.

Es la primera vez que un legislador introduce un artículo de “impeachment” contra Trump.

I have introduced H.Res. 438 Articles of #Impeachment of Donald J. Trump for Obstruction of Justice. Statement here: https://t.co/0gKr8ZFg3c pic.twitter.com/yUTDAnPFuJ

— Rep. Brad Sherman (@BradSherman) July 12, 2017