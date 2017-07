Descarta nominado al FBI 'cacería de brujas' contra Trump

Christopher Wray, nominado del presidente Trump a director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), descartó que el fiscal especial, Robert Mueller, encabece una “cacería de brujas” en su averiguación sobre la injerencia rusa en las elecciones.

Apenas unas horas antes, el presidente Trump salió al paso de las nuevas revelaciones con una nueva defensa de su hijo Donald Trump Jr. y reiterando que se trataba de una “cacería de brujas”.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017