Diputado local alista transmisión de informe por Facebook

Pablo Fernández del Campo, diputado local del PRI en Puebla, busca transmitir su cuarto informe de labores a través de redes sociales, con lo que se convertiría en el primer legislador en sustituir el protocolo tradicional para rendir cuentas.

En entrevista con el periódico El Sol de Puebla, el funcionario expuso que es necesario encontrar nuevas formas de comunicación con los ciudadanos, con el fin de lograr una mejorar interacción .

“El informe es un claro ejemplo de lo que representa el protocolo que de alguna forma la gente no ve con buenos ojos, por eso estoy lanzando un informe en primer lugar sin aplausos; en segundo lugar, donde la gente pregunte, que no sea unilateral el que yo diga lo que creo que debo de decir y cuide lo que no debo de decir. Tiene que ser parejo y en un piso neutral, y que mejor que hacerlo por Facebook Live en donde no hay restricción”, refirió.