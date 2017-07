Margarita Zavala alza la mano para abanderar al Frente Opositor

La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala afirmó que ella es la más competitiva para representar al partido o al eventual Frente Amplio Opositor que se confirme con el PRD.

Al cuestionarle si está a favor de que el frente tuviera un abanderado independiente, manifestó su respaldo; sin embargo, insistió en que “si se trata de ganar” ella es la mejor calificada en las encuestas en relación a otros aspirantes a contender por la Presidencia de la República

“Cuando digo qué candidato, también las encuestas son una fotografía y así siempre las he medido (…) pero desde luego hay una ciudadanía que sí me pone competitiva, como la más competitiva, porque además no he tenido ni remotamente los instrumentos contra los que me están midiendo no tengo un sólo spot, no tengo recursos públicos y no tengo una estructura de poder ni de partido que me esté ayudando”, advirtió.