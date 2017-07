Mujeres no desaparecen en Ecatepec, se van con el novio: alcalde

Indalecio Ríos, alcalde de Ecatepec, Edomex, aseguró que la mayoría las desapariciones de mujeres en la entidad es porque se van con el novio o con un familiar, y no porque fueran secuestradas por grupos delincuenciales.

“Muchos casos son por descomposición familiar, o porque se van con el novio, o se van con un familiar, y no avisan. El 90% de los casos son temas familiares. Los otros casos los cuidamos mucho y los trabajamos de manera muy cercana con la Fiscalía”, indicó el edil.

Aseguró que Ecatepec no es la ciudad más insegura del país como revelaron algunas organizaciones, las cuales causaron pánico entre los habitantes de la entidad.

“En el ranking que aparece en la página oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública no somos la ciudad más insegura del país; no estamos en un lugar honroso, también lo tengo que comentar, pero se dio información que no es precisa o es falsa, lo diré con todas sus palabras, y eso nos pega en el tema de la percepción”, puntualizó.