"Quien cree que es mi fin se va a romper la cara": Lula da Silva

Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente brasileño, dijo ser víctima de una “artimaña” para dejarlo fuera de la carrera presidencial 2018, pero advirtió que “quien cree que es el fin de Lula se va a romper la cara”, y anunció que será candidato.

El ex mandatario escogió la sede del Partido de los Trabajadores (PT) para defender su inocencia y confirmar que será candidato a las elecciones para un tercer mandato presidencial en 2018. Esto, en su primera aparición pública tras la condena anunciada el miércoles de más de nueve años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.

“Solo el pueblo brasileño tiene derecho a decretar mi fin”, dijo el expresidente, quien midió sus palabras al referirse al juez Sergio Moro, que dirige la Operación Lava Jato y quien emitió la condena el miércoles.

“No es posible tener un Estado de derecho si no creemos en la Justicia. Y por esa creencia en el Estado de derecho y en la Justicia es que la Justicia no puede mentir, no puede tomar decisiones políticas”, aseveró el exmandatario antes de anunciar que emprenderá acciones legales contra la sentencia y contra la prensa que lo acusa de corrupto.