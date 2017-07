Video: se abre enorme socavón y se traga dos casas

Un gran socavón se tragó hoy dos casas en Land O’Lakes, en el oeste de Florida, y sigue creciendo de tamaño, por lo que hubo que evacuar diez viviendas cercanas, informaron hoy medios locales.

La Oficina del Alguacil del condado de Pasco, donde está enclavada la localidad de Land O’Lakes, no ha informado que se hayan producido víctimas por este hundimiento del suelo.

Un portavoz de esa oficina, Doug Tobin, indicó que cuando empezó a formarse el agujero se tragó un bote estacionado junto a una de las casas.

Los canales de televisión que acudieron al lugar pudieron grabar con sus cámaras el momento en que el socavón, cuyas causas no se han determinado todavía, engullía una de las casas.

#BREAKING: video shows second home falling into #sinkhole in Land O' Lakes Florida. pic.twitter.com/L5xRJXdsX9

— Sean O'Reilly (@SeanWFTS) July 14, 2017