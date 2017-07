Familiares de víctimas de socavón negocian monto de indemnización

La familia de los dos hombres que fallecieron al caer en un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca rechazaron el monto de dinero de indemnización que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la constructora ofrecieron por concepto de reparación del daño, por el accidente ocurrido el miércoles.

De acuerdo con Sergio Martínez, ex patrón de los dos fallecidos tanto la SCT como la compañía ya hicieron contacto con familiares y, actualmente, están en negociaciones, sobre el monto que habrían de pagar por el accidente del socavón.

“El ofrecimiento que están haciendo definitivamente no se va a aceptar, ya está el abogado de la familia negociando un monto razonable, aunque sabemos que no hay precio que pague dos vidas”, dijo el ex patrón.