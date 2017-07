Sistema Anticorrupción arranca con más de 2 mil investigaciones pendientes por corrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) arrancará el próximo 19 de julio con 2 mil 251 carpetas de investigación pendientes de determinación por delitos cometidos por servidores públicos.

Esto significa que la Procuraduría General de la República (PGR) ni siquiera las ha enviado al archivo temporal, a juicio oral, ni ha determinado el no ejercicio de la acción penal o en todo caso, si se abstienen de investigar.

De acuerdo con información solicitada por Publimetro vía transparencia a la PGR, hasta el 30 de abril de 2017, de dichas carpetas pendientes, 823 se abrieron por el delito de ejercicio indebido del servicio público; 586 por abuso de autoridad y 251 por peculado (malversación de recursos públicos).

Mientras que 124 por uso indebido de atribuciones y facultades; 75 por cohecho (soborno); 73 por enriquecimiento ilícito y 13 por ejercicio abusivo de funciones.

En tanto, siete por tráfico de influencia; cuatro por encubrimiento al enriquecimiento ilícito; tres por intimidación; tres por concusión (cobro ilegal de impuestos) y dos por coalición de servidores públicos.

La Procuraduría detalló que de 2006 a 2012 —en el sexenio de Felipe Calderón— se iniciaron 14 mil 268 averiguaciones previas (hoy carpetas de investigación); mientras que de 2013 a abril de este año, –en la administración de Peña Nieto– se abrieron 13 mil 261.

Sobre las carpetas de investigación determinadas, la PGR señaló que de 2006 a 2012 se determinaron 14 mil 192 y de 2013 a abril de 2017, 17 mil 310; sin especificar qué tipo de determinación tomó la Procuraduría.

Determinar carpetas pendientes, tarea de PGR

Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA puntualizó que pese a que el Sistema entrará en funciones sin Fiscal Anticorrupción la tarea de darle alguna determinación a las 2 mil 251 carpetas pendientes seguirá siendo competencia de la PGR.

“Se nombre o no se nombre al Fiscal Anticorrupción los delitos están previstos y por lo tanto se tiene que trabajar por parte de PGR, quien tiene una Unidad Especializada en Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos, entonces el que no exista Fiscal no es impedimento para que la PGR actúe y continúe actuando”, agregó en entrevista.

Y es que según lo establecido en el Acuerdo A/029/17 por el que se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción (FEMDHC) en un plazo de 30 días luego de que el Senado nombre al Fiscal Anticorrupción, la PGR remitirá a la FEMDHC las investigaciones en proceso por delitos de corrupción.

“En el tema del Fiscal Anticorrupción se ha creado una idea errónea de que mientras no exista todo se va a quedar paralizado y yo creo que eso es lo que hay que cambiar”, aclaró de Acha.

No obstante, el experto en derecho fiscal y constitucional, expuso que al no contar con Fiscal no entrarán en vigor las reformas al Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.

“No están nombrados los magistrados anticorrupción, los sistemas locales anticorrupción tampoco están operando, creo que hay una deficiencia estructural. Arrancará (el SNA) con ese panorama”, concluyó.

Carpetas de investigación abiertas de 2006 a 2012

Abuso de autoridad – 5 mil 761

Ejercicio indebido del servicio público – 4 mil 201

Malversación de fondos públicos- 2 mil 62

Soborno – 738

Enriquecimiento Ilícito – 78

Carpetas de investigación abiertas de 2013 a abril de 2017

Abuso de autoridad – 7 mil 9

Ejercicio indebido del servicio público- 2 mil 853

Malversación de fondos – 2 mil 27

Soborno – 562

Enriquecimiento ilícito – 136

Fuente: Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) de la PGR.