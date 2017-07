Buscamos alianza con el PRD y MC en Yucatán, ex alcalde de Mérida 

El ex alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha ya está en la antesala para contender por la candidatura del PAN a la gubernatura de Yucatán y abierto a las alianzas partidistas.

En una entrevista con Publimetro, habló de su aspiración política y confió en que Acción Nacional llegue fortalecido una vez que se defina al abanderado para los comicios de 2018.

Por ahora, el ex edil también forma parte de la Comisión de Plataforma Electoral creada por la dirigencia nacional del PAN para los comicios del próximo año.

¿Cómo va el proceso de selección de candidato para la gubernatura de Yucatán?

–Estamos trabajando en los nueve estados donde va a haber una renovación de gubernaturas en 2018 y ya estamos dentro de los tiempos que marca la ley para empezar a trabajar sobre ese tema. La ley nos marca que alrededor del mes de agosto, es decir en 15 días, estaremos entrando a la etapa para confirmar alianzas o coaliciones o si los partidos van solos. Pasando esa veremos con la directiva del partido local y a nivel nacional la instalación de una mesa política. Las mesas políticas que ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional del PAN han tenido muy buen resultado (…) Lo que estamos logrando es pasar de procesos internos que eran sumamente desgastases y que dividían al partido, a mesas de diálogo que nos permitan tener datos fundamentados para tomar decisiones de cada uno de los diferentes aspirantes. (En Yucatán) somos entre cinco y seis participantes. Entre los meses de octubre y noviembre espero que tengamos la determinación del nombramiento del candidato del PAN.

¿Cómo percibe el ambiente en el PAN a nivel local?

–Es el gran reto de todos, lo que hemos tenido siempre que nos ha dividido, que las pasiones por la consecución de un cargo a veces se desbordan y se salen del PAN. Me parece que aquí lo que tenemos que cuidar mucho es eso, le abono a que pueda ser así. Hasta este momento hemos tenido varias reuniones con un diálogo muy franco, muy abierto, pues hay todavía diferentes opiniones y formas de ver el proceso interno mismo, pero con el acompañamiento del Comité Ejecutivo Nacional siempre ayuda porque es un ente completamente externo y sin ningún tipo de contaminación local.

¿Confía en el actuar del CEN?

–En este caso sí, me parece que lo ha logrado hacer en prácticamente siete estados en 2016, y tres prácticamente en la reciente elección. Nunca antes el PAN había logrado llegar a un proceso con 13 gubernaturas y con un exitoso resultado electoral.

¿Hay alguna alianza que esté dispuesto a respaldar?

–Estamos en pláticas con diferentes fuerzas políticas locales y otras como el PRD, por ejemplo. Tiene una gran disposición, obviamente sabemos que al interior de los partidos también hay alas y hay quienes son pro aliancistas y hay quienes son puristas, pero estamos platicando con los pro aliancista y en este caso tenemos una muy buena relación dentro del PRD como Los Galileos y ADN, también con Movimiento Ciudadano y veremos los que resulta.

“Lo que nos queda claro es que no queremos que nos pase lo del Estado de México, donde siete de cada 10 mexiquenses querían que se fuera el PRI, sin embargo volvió a ganar porque pulverizó a la oposición. En este caso es tan sencillo como hacer una ecuación, aquí el que no logra sumar fuerzas políticas diferentes, las pulveriza y no logra el objetivo principal que es sacar al PRI”.