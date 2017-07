"Si se resuelve conforme a derecho, habrá nueva elección en Coahuila": Anaya

Este lunes a las 10:00 horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral reanudará la sesión en la que decidirá la posible anulación de la elección a gobernador en Coahuila del pasado 4 de junio, en el que se denunció el rebaso del tope de gastos de campaña.

Al respecto, Guillermo Anaya, candidato del Partido Acción Nacional a gobernador de la entidad, exhortó a los consejeros del INE a actuar “con total imparcialidad y que no se dejen presionar por los priístas”, explicó en entrevista con Publimetro

“Los consejeros del INE tienen una unidad técnica de fiscalización que está muy alejada de la imparcialidad, de la profesionalización y de la objetividad con la que debieron haber actuado. En los últimos días se supo que el jefe de la unidad de la fiscalización tiene un conflicto de interés enorme por tener a su hija como diputada del PRI en la pasada Legislatura”, explicó Anaya.

Además, denunció que el INE no le dedicó el “tiempo suficiente” al análisis de las pruebas que aportaron sobre el rebase de los gastos de campaña.

“Lo que hemos visto es que no estudiaron las pruebas que aportamos en la queja desde el 15 de mayo. Solamente decidieron analizar con más calma una de ellas. Es una factura que paga el gobierno del estado de Coahuila al PRI de Coahuila”.

“Esta decisión de postergar el dictamen hasta el lunes a las 10 AM, les da tiempo a los priístas de seguir presionando para cambiarlo y exculpar al candidato del PRI de rebasar el tope de campaña”.

Recurrirán al Tribunal Electoral

Finalmente, Anaya explicó que en caso de no tener un dictamen favorable, recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “15 días antes de que concluyera la campaña interpusimos una queja ante la unidad de fiscalización haciéndole notar que el candidato del PRI ya había sobrepasado los topes de campaña, pero desecharon todo por no tener cuidado, por parciales, por conflicto de interés y pues esto lo vamos a tener que recurrir al tribunal, para que hagan el trabajo que debió haber hecho la unidad de fiscalización. No nos cabe la menor duda de que si se resuelve conforme a derecho, habrá nuevas elecciones en Coahuila”.

“Hacemos un llamado al INE a que no se dejen presionar por los priístas. Que actúen con imparcialidad, con profesionalismo, con independencia. Que se siente un precedente que no se tolerará estas malas prácticas hechas por el PRI y los gobernadores para 2018. Sería gravísimo”.

Más información en PublimetroTV:

Así recordó Niza uno de los peores atentados en la historia de Francia