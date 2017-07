Paso Express deja 20 muertos en dos años

El Paso Exprés, desde que comenzó su construcción en enero de 2015, se han registrado al menos 20 muertes entre accidentes viales y de trabajadores en la obra.

La obra, a cargo de la constructora Aldesa, fue cuestionada por los legisladores morelenses del PAN Javier Bolaños y Juan Pablo Adame, así como del diputado local de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez.

“No basta con que rueden cabezas y que sea el hilo más delgado el que se rompa, sino que se definan responsabilidades y se lleve hasta la aplicación de la ley por estas omisiones que ocasionaron la muerte de dos personas, que se suman a las 20 vidas que se perdieron durante la ejecución de los trabajos”, ratificó Bolaños.

Asimismo, recordó que en la denuncia administrativa que presentó el viernes ante el órgano de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señala que durante la obra se produjeron múltiples accidentes por la ausencia de señalamientos adecuados de parte de la constructora.

En el escrito también se señala la nula vigilancia de la Policía Federal, que derivó en cuantiosos daños materiales, lesiones a personas y pérdida de vidas, donde los camiones de doble remolque fueron los protagonistas principales de los accidentes.

“No sólo es un problema de señalización, esa obra la hicieron con malos materiales. Y a la empresa Aldesa le dieron la torre de control del nuevo aeropuerto, ¡esa torre se va a caer!”, alertó., .

“Es el ‘Paso de la Muerte’, así se ha popularizado aquí”, indicó Juan Pablo Adame, ex diputado federal e integrante del CEN del PAN.

Detalló que en la vialidad hay curvas cerradas y bordes muy pegados en los carriles laterales, los cuales dificultan la circulación.

“Los bordes que pusieron para separar la lateral de los carriles centrales no nos hace sentido a nadie en Morelos. Hay una opinión generalizada de que esos bordes deberían quitarse.

“El Paso Exprés, desde su construcción, ha sido una constante desgracia para los morelenses. Se sabe a nivel nacional de los fallecidos por el socavón, pero nosotros no olvidamos las decenas de historias de familiares, amigos o conocidos que tuvieron un accidente durante la construcción y en los primeros meses de operación”, mencionó Adame.

Álvarez indicó que durante la obra no hubo señalización para prevenir accidentes, pues por las noches estaba a oscuras al 100 por ciento y con frecuencia se cambiaban las salidas, lo que sorprendía con frecuencia a los conductores.

“Nunca se dejó de utilizar el libramiento y hubo cualquier cantidad de accidentes, se dice que más de 50, muchos de ellos fatales, muchas personas fallecieron.

“No hubo ningún tipo de señalización, advertencias sobre la obra, y aunque la gente sabía de su existencia, no había señalización, cada día había algún accidente, fue una obra caótica, fue un desastre, y hoy que está casi concluida no tienen mucha utilidad, porque para los habitantes de Morelos los carriles exteriores no tienen entradas ni salidas”, aseveró., .

Los accidentes durante la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca se registraron sobre todo a la altura de la Colonia Antonio Barona.