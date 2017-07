Retrasan pago de multa impugnada...¡casi cuatro años!

Hace casi cuatro años Mario Pérez comenzó los trámites para reclamar el reembolso de una multa de tránsito que no cometió. Hasta hoy no ha obtenido respuesta de las autoridades.

Todo inició el 2 de septiembre de 2103 en calles de la delegación Miguel Hidalgo, cuando Mario recibió una multa por mil 295 pesos por presuntamente transitar en su moto en una ciclopista.

“Aun así se pagó y todo, pero me quedé inconforme por cómo fue el policía, además yo no la había hecho, quise que me reembolsaran mi dinero porque la verdad yo nunca la cometí”, dijo Mario en entrevista para UNO TV.

Por ello acudió ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo para impugnar la boleta de multa.

“El juicio salió a mi favor y es el momento en que no me han devuelto mi multa y ya va para cuatro años y he estado yendo a la Tesorería vuelta tras vuelta y no me han resuelto nada”.