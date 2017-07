Nadie me ha notificado ni citado ante PGR por enriquecimiento ilícito: Roberto Sandoval

El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, informó que hasta el momento, no ha sido notificado ni citado ante la PGR por el presunto enriquecimiento inexplicable, del que lo acusan diversas fuerzas políticas del estado.

“Yo estoy disponible para cumplir como cualquier ciudadano, acudir al llamado de cualquier autoridad para poder declarar de estos hechos, que hasta el día de hoy, no he sido notificado. A mi persona no ha llegado ningún documento, ninguna notificación. Lo único que se sabe es en el tema de las redes, de los medios de comunicación”.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el gobernador aseguró que estar listo para comparecer y dijo que son los políticos del PAN y PRD quienes interpusieron una denuncia por un supuesto enriquecimiento ilícito tras la obtención del rancho “El Ensueño”.

Ante estas acusaciones, el gobernador aseguró que no tienen nada que esconder, y que incluso él fue quien llevó a las miembros de la prensa a conocer el rancho, además aseguró que esas tierras son fruto de su trabajo como ganadero y agricultor.

“Hay un video donde yo explicaba lo que se quiere hacer por Nayarit. Tierras ejidales, tierras que para mí no tienen ningún sustento en el tema de lo que están comentando. Yo estoy tranquilo. No son ni siquiera tierras pagadas de la noche a la mañana, y me dedico a esto. Yo soy ganadero, soy agricultor. No son tierras de lujo, son tierras de trabajo”.