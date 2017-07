Vicente Fox responde a Venezuela tras ser nombrado

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, dijo “no estar sorprendido” tras ser declarado “persona non grata” en Venezuela; después de haber participado en la consulta popular impulsada por la Asamblea Nacional Bolivariana, en manos de la oposición.

“Fue impresionante lo que ví allá. Millones de personas defendiendo su libertad, su democracia. Esto tiene que despertar a Maduro”, explicó en entrevista con Christiane Amanpour, de la cadena CNN. “Esto es un paso adicional para controlar su dictadura”, dijo Fox sobre el referéndum contra Maduro, a quien llamó “El Gorila”.

.@VicenteFoxQue tells @paulanewtonCNN it's "no surprise" that Maduro banned him. Says vote "has to weaken Maduro." https://t.co/mlrJqnUCQ4

— Christiane Amanpour (@camanpour) July 17, 2017