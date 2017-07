Confidencial: Fe en la PGR

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, salió ayer a tratar de enmendarle la plana a la PGR por las fallas que parece acumular la integración del expediente contra el ex gobernador Javier Duarte. Sin embargo, aunque el hidalguense pidió “tener fe” en la Procuraduría, parece que se le olvidó el papelazo que la dependencia hizo en el caso Ayotzinapa o ​Tlatlaya, por mencionar sólo dos. Otros mal pensados no descartan que la PGR vuelva a revivir a sus testigos protegidos omnipresentes “Jennifer”, “Pitufo”, “Mateo” o “María Fernanda”, para construir un caso que indignó a todo el país.

José Antonio González, director de Pemex, no descansaba tranquilo desde que se agudizó el problema de los huachicoleros en Puebla, pero ahora menos. Desde el lunes enfrenta el motín de más de 300 trabajadores de la plataforma Litoral Alfa, en Tabasco, pero no por maltrato laboral o inseguridad en alta mar, sino porque se quedaron sin energía eléctrica y no han recibido ayuda ni han sido evacuados. Los trabajadores varados en altamar amagan con abrir un canal en FB con las historias de “Lo que callamos los plataformeros”, nombre que lleva su página en esa red social.

Miguel Barbosa Huerta, senador, quiere trascender la alianza con Andrés Manuel López Obrador hasta Puebla. Ayer circuló en los pasillos de la Cámara alta un documento en el que el ex perredista solicita al líder de Morena en esa entidad, Gabriel Biestro, su inclusión formal en la contienda por la gubernatura poblana del próximo año. En Morena piensan que el senador llega con desventaja, pero Barbosa confía en su arrastre para ganar en las urnas y, de paso, sumarle votos al tabasqueño.

Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, afirma que no desacata la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado 3 de julio que ordenaba al sol azteca emitir, “a la brevedad”, la convocatoria para la elección interna, como lo exigieron Los Chuchos. La resolución no sólo es para la sucesión de la presidencia, sino para todos los cuadros de dirección de ese partido. Han pasado 17 días y al interior del PRD sospechan que, aunque el plazo es breve, Barrales sigue negociando y amarrando apoyos para mantener el dominio ​entre los perredistas.