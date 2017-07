El jefe del ejército francés renuncia por disputa con Macron

El jefe del Ejército francés renunció el miércoles a su cargo por un desacuerdo con el presidente, Emmanuel Macron, sobre recortes de presupuesto, un nuevo desafío al gobierno de Macron y sus reformas económicas.

Pierre de Villiers, jefe del Estado Mayor, presentó su dimisión en una reunión del consejo de seguridad, según su oficina. La oficina de presidencia no hizo comentarios en un primer momento.

Su sucesor será Francois Lecointre, un oficial de carrera que revistó en Sarajevo durante la guerra de Yugoslavia en los 90 y recientemente encabezó la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, dijo el vocero del gobierno, Christopher Castaner.

De Villiers criticó la semana pasada los nuevos recortes de gastos durante una reunión a puerta cerrada de una comisión parlamentaria, según reportes de filtraciones.

Después, Macron le reprendió públicamente diciendo que “no es digno airear ciertos debates en la esfera pública. Yo me comprometí (a recortar el presupuesto). Yo soy su jefe”.

Los comentarios de Macron también han sido criticados, especialmente por personas que le acusan de mostrar tendencias autoritarias tras su abrumadora victoria electoral de mayo, y de que su nuevo partido centrista obtuviera el control de la Asamblea en los comicios parlamentarios de junio.

La renuncia es un adelanto de las batallas que probablemente enfrentará el presidente para reducir el déficit y el gasto del gobierno y reactivar la estancada economía.

Macron ha prometido aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB para 2025 dentro de los compromisos de Francia con la OTAN, pero su ministro de presupuesto anunció la semana pasada límites a los gastos militares para este año.

De Villiers, responsable del Ejército desde 2014, insistió en que era su “deber” expresar sus preocupaciones por los recursos del ejército ante la amenaza de ataques extremistas.

“Siempre me he preocupado (…) de mantener un modelo militar que garantiza la coherencia entre las amenazas que pesan sobre Francia y Europa, las misiones de nuestros ejércitos que no dejan de crecer, y los medios presupuestarios necesarios para completarlas”, dijo en su comunicado de renuncia.