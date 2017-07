'Hubiera sido el colmo': Di Constanzo sobre intento de fraude bancario

Durante el primer trimestre del 2017 se registró un aumento en la cantidad de denuncias por fraude cibernético, llegando a 18 mil al día; explicó Mario Di Constanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En una breve anécdota, reveló que él también estuvo a punto de ser víctima.

“Hubiera sido el colmo, pero afortunadamente yo creo que aquí ayudó el hecho de que estuviera suscrito al sistema de alertas de Bancomer”, comentó Di Constanzo en entrevista al programa “Por la mañana”, de Radio Fórmula.

Reveló que poco antes de la conferencia en la que presentaría datos sobre el fraude cibernético, recibió un mensaje de texto de un número desconocido alertándole que había realizado una compra superior a 10 mil pesos; lo cual no era posible pues la tienda departamental estaría cerrada

“Inmediatamente sospeché de la llamada, marcamos al teléfono, no contestaban, sin embargo, contesté el mensaje para ver cuál es el modus operandi porque dentro de este modus operandi tú contestas el mensaje diciendo que no aceptas el cargo y te marcan por teléfono, te hacen la voz de una persona que asemeja ser un funcionario bancario y te empieza a solicitar datos, pero como dicen que debes cuidar tus datos no se los dices, sino los vas escribiendo en la pantalla de tu celular y evidentemente te piden número de tarjeta, te piden el código de seguridad, usualmente si tú los das es cuando te vacían las cuentas”, detalló