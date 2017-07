Órdenes de aprehensión contra Duarte no fueron anuladas: FGE

La Fiscalía General de Veracruz negó que las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hayan sido canceladas, ya que sólo se concedió la suspensón provisional de la ejecución de éstas.

Por medio de un comunicado, la dependencia subrayó que la defensa del ex mandatario interpuso un juicio de amparo debido a la supuesta ilegalidad en su detención, por lo que un juez federal en la Ciudad de México le otorgó la suspensión; sin embargo, esto no anula los procesos en su contra ni la sentencia absolutoria.

“Son falsas las versiones que algunos medios de comunicación y columnistas han señalado en relación con que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de Control del Estado de Veracruz en contra de Javier Duarte de Ochoa se hayan cancelado o anulado, así como también es falso que señalen que dichos procesos se han caído”, apuntó la Fiscalía.

Mensaje del Fiscal General del Estadohttps://t.co/KPqTNhRufF pic.twitter.com/nCYD4eyIKc — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 19, 2017

La dependencia detalló que no ha sido notificada de la admisión de este juicio de amparo indirecto ni tampoco de la concesión de la suspensión provisional en contra de las órdenes de aprehensión ya citadas.

Precisó que Javier Duarte tendrá que comparecer ante un juez de Control en un plazo no mayor a tres días, en donde escuchará las imputaciones en su contra y así iniciar las medidas cautelares.

Por su parte, Jorge Winckler Ortiz, titular de la dependencia, explicó que ante los señalamientos que se han hecho acerca de que Duarte no será juzgado por las acusaciones de delitos que no hayan motivado su extradición es falso, ya que si estos fueron antes a la detención del acusado no pueden verse restringidas.

Además llamó a la PGR a que si ya hay carpetas de investigación y “si ya existen los datos que establezcan que se cometió un hecho delictivo y la probabilidad quienes hayan participado” se cite a un juez de Control para iniciar el proceso judicial.

