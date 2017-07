Aparecen mensajes en apoyo a 'El Ojos', presunto líder del Cártel de Tláhuac

En varias calles de la delegación Tláhuac aparecieron diversas cartulinas con mensajes de apoyo a Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, presunto líder del Cártel de Tláhuac.

La tarde de este jueves, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) abatieron al presunto capo y a ocho personas más durante un operativo realizado en la colonia La Conchita Zapotitlán.

En los mensajes que aparecieron pegados en las fachadas de negocios o en postes, los cuales están firmados por “la gente”, se menciona que “El Ojos” no extorsiona ni secuestra, sino que ayuda a las personas.

“El Señor ‘Ojos0 no roba, no secuestra, no extorsiona, le da trabajo a la gente”; “El Sr ‘Ojos’ no es un delincuente, ayuda a la gente”, se puede leer en algunas cartulinas pegadas en varios puntos de la delegación.