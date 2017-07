Tres mexicanos son reconocidos por el Consejo de las Américas en los Premios de Negocios Bravo

El Consejo de las Américas (COA, por sus siglas en inglés) anunció los nombres de seis galardonados que serán reconocidos en la 23o edición de los Premios de Negocios BRAVO en una ceremonia especial que se celebrará el 3 de noviembre en Miami. Los galardonados de estos premios son líderes en negocios y políticas públicas de México, Chile y los Estados Unidos.

Éste es el segundo año en el que el Simposio y los Premios de Negocio BRAVO son organizados por COA. El evento anual y Simposio previo, buscan reconocer la excelencia y liderazgo en negocios, políticas y desarrollo social en América Latina.

“Nos sentimos privilegiados de tener un grupo extraordinario de premiados, cuyos logros han tenido un impacto duradero en la región”, dijo la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal. “Sus éxitos encarnan no solo el presente, sino también el futuro del potencial del hemisferio”.