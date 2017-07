Peña Nieto descarta cambios en su gabinete

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró que no habrá cambios por ahora en su gabinete ya que no lo ha considerado pertinente por alguna problemática.

“No tengo ni para decir sí, ni para decir no, creo que es una atribución del presidente hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente, cuando haya que reforzar un área, pero este no es el momento (…) no lo tengo considerado”, dijo el mandatario desde la cancha del recién inaugurado Estadio Nemesio Díez.

Aclaró que aunque no lo considere en este momento, no significa que no lo haga en un futuro.

Ante el cuestionamiento de si este cambio se hará después de la Asamblea Nacional priísta, el presidente sólo respondió que espera participar en este evento más no ahondó en el tema.

“Serviré a México con absoluta entrega”

El titular del Ejecutivo Federal refrendó su compromiso desde el césped de “La Bombonera” para servir a México con absoluta entrega y aseguró que cerrará fuerte el tramo final del sexenio para afianzar el trabajo de los últimos cinco años.

Puntualizó que en los 17 meses que le restan a su administración se comprometerá con energía, vitalidad y el acompañamiento de la fortuna para entregar el proyecto de nación en 2018.

En el marco de su cumpleaños número 51, el presidente de la República aprovechó para conversar con los medios de comunicación y directivos de los Diablos Rojos del Toluca, así como escuchar las mañanitas y partir el tradicional pastel desde este recinto deportivo.

Minutos después, desde la cancha del estadio, el presidente disparó un penal a Alfredo Talavera, portero del Toluca, quien falló en su intento por detenerlo.

Este jueves el mandatario visitó la capital mexiquense a la cual llamó su “segundo hogar” pues fue ahí donde vivio grandes momentos de su vida que lo llevaron a ser presidente.