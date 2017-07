Invalidan orden de aprehensión contra Enrique Horcasitas por Línea 12

Un juez federal determinó que es ilegal la orden de aprehensión librada contra Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director del Proyecto Metro, por supuestamente defraudar al gobierno capitalino con 5.3 millones de pesos en la contratación de la certificación de daños de la Línea 12.

Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo en esta ciudad, ordenó determinar de nueva cuenta si debe o no girarse la captura contra el ex funcionario, ya que en la imputación no se acredita el engaño ni el lucro indebido, requisitos esenciales del delito de fraude.

“Como se puede advertir, las acciones atribuidas al quejoso son imprecisas y ambiguas para poder acreditar la conducta que le fue atribuida consistente en que ‘al que por medio del engaño obtuvo un lucro indebido en beneficio de un tercero"”, dice el fallo de la juez, en el amparo 915/2016. “Sin embargo, tales actos no constituyen un engaño en sí mismo, porque fueron desplegados en ejercicio de las facultades que desempeñaba como Director General del Proyecto Metro; por lo cual, resultan legales; esto es, suscribir oficios, recibir mensajería y celebrar contratos, eran unas de sus funciones que tenía el impetrante de amparo dado su encargo dentro del referido proyecto”.

El fallo no es definitivo, ya que la PGJCDMX solicitó a un tribunal colegiado la revisión de la sentencia de amparo.

Horcasitas fue acusado de contratar en forma fraudulenta a la empresa ILF Ingenieros Consultores, S de RL de CV, para que dictaminara y determinara los motivos y recomendara acciones para minimizar los desgastes ondulatorios de los rieles de la Línea 12 del Metro.

El supuesto fraude, según la Procuraduría capitalina, se habría concretado en el momento en que el ex funcionario “engañó” al Gobierno de la CDMX, haciéndole creer que el proveedor era la filial en México de la firma suiza ILF Consultores AG.

Con información de Reforma

