El 20% de mexicanos paga sus vacaciones con crédito o débito 

Dos de cada 10 mexicanos compra boletos de avión y paga sus vacaciones de verano con tarjetas de crédito, débito o préstamos bancarios, reportó un estudio de la comparadora de servicios financieros on-line ComparaGuru.com.

Informó que, aun cuando 75% de la población asegura que paga con efectivo, los plásticos bancarios son una opción de consumo cuando los vacacionistas aprovechan las promociones, rebajas y meses sin intereses.

Aunque lo recomendable es no exceder más de 30% de la línea de crédito disponible y no prolongar los pagos por más de medio año, con el fin de evitar problemas de sobreendeudamiento.

A través de un reporte titulado Vacaciones en México se pagan con efectivo y a meses sin intereses, dicho portal preció que 78.3% de los mexicanos asegura que viajará al interior de la República durante julio y agosto.

En tanto que 17.4% no saldrá de la ciudad o población donde radica y sólo 4.3% aprovechará la temporada para volar al extranjero.

Precisó que, entre las personas que no viajan, 60% dijo que se quedará en casa por falta de dinero; 30.8% debido a que no tiene vacaciones en el trabajo; y 9.2% porque no le gusta salir en dicha temporada.

Vacaciones por cinco mil o 10 mil pesos

Respecto al presupuesto de viaje previsto por los mexicanos, el reporte de ComparaGuru.com refirió que:

35.1% de los paseantes planea un gasto de tres mil a cinco mil pesos.

26.3% asegura que desembolsará entre cinco y 10 mil pesos.

22.4% destinará menos de tres mil pesos.

16.3% refirió que cuenta con un presupuesto superior a 10 mil pesos para las vacaciones de verano.

Financiamiento y meses sin intereses

El reporte indicó que 79.9% de los vacacionistas cubrirá sus gasto con efectivo, en su mayoría a través de sus ahorros o el dinero que reciban durante las últimas quincenas.

Apuntó que 13.3% de los turistas pagará el hospedaje, pasajes y alimentos con una tarjeta de crédito, préstamos personales o meses sin intereses.

Mientras que 6.8% de los vacacionistas usará el dinero depositado o contenido en su tarjeta de débito.

Lo anterior significa que 20.1% de los paseantes se financiará a través del crédito, los préstamos personales o mediante una herramienta financiera como el débito.

Tips para no endeudarse en vacaciones

Compara diversas opciones: a la hora de planear el viaje no te quedes con un proveedor; compara –al menos tres alternativas– antes de elegir la que te ofrece el mejor costo-beneficio. Usa los meses sin intereses correctamente: procura usar este sistema de pago únicamente para adquirir el vuelo y/o hotel; o algún paquete que te ofrezca ambos servicios. Así evitarás saturar tu tarjeta de crédito. Arma tu presupuesto: lo ideal es hacer un plan de gastos diario, que incluya las actividades que vayas a realizar, así como las comidas y transporte. Analiza tus opciones: sé realista y planea las vacaciones de acuerdo a tus posibilidades de pago. Recuerda que los préstamos para tener dinero al instante, sin medir su impacto en la economía personal o familiar, te lleva al sobreendeudamiento. Ahorra: establece una cantidad fija para ahorrar de forma diaria, semanal o quincenal; y plantea metas fijas y objetivos de gasto muy claros para cualquier viaje.

