Maestra denuncia que su alumna la golpeó y le dejó el ojo morado

Danila Ramírez, maestra de un centro de detención de menores en España, fue agredida por una de sus alumnas. Tras el hecho, grabó un video -que ya se volvió viral en las redes sociales- donde habla de las fallas en el sistema educativo.

“Voy a hablarles de educación que tenemos que darle a nuestros hijos, hijos que si hemos tenido es por algo. Porque si no, nos hubiéramos comprado un cáctus, lo regamos cada seis meses y nos olvidamos de él”, inicia la profesora.

“Nuestros hijos necesitan atención, pero necesitan normas. Es más fácil hacerles su comida preferida, llevarlos a los restaurantes que quieren o darles regalos, sobre todo si estamos todo el día fuera sin atenderles”, explicó. Además, detalló que si bien es cierto los abuelos tienen derecho de estar con sus nietos, no es su obligación educarlos: “Ellos les dan sus caprichos, porque en eso consiste su derecho, pero no es su obligación educarles”.

Ramírez también hace hincapié en cómo situaciones de divorcio afectan la calidad de vida de los menores: “Todos tienen derecho a no a aguantar a nadie si no la quiere, pero no a jugar con sus hijos, porque los niños absorben, son esponjitas. Se nos olvida que los niños están ahí”

Finalmente explica que la agresión fue por parte de una menor que “recibirá una pena menor” y se originó cuando Ramírez trató de imponerle normas. “Yo no la culpo. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, son dioses sin educación, no aceptan un no, y la culpa es de los adultos. Tenemos un sistema educativo que da un poco de vergüenza. Hay dinero para que los políticos se suban el sueldo, pero no para sanidad o educación”.

Aquí el video completo de la maestra española

