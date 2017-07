Trump amenaza a aseguradoras y a senadores por no derogar Obamacare

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en contra de las aseguradoras y senadores, tras los intentos fallidos de aprobar su programa de salud; el cual busca derogar el plan de salud conocido como Obamacare.

If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon!

