Refuerzan seguridad en Tláhuac con más elementos policíacos

El secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, señaló que el número de elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP) que vigilan Tláhuac alcanzó los mil 400 elementos este sábado.

Tras acompañar al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la jornada de servicios públicos Tu Ciudad Te Re-Quiere, quien no dio declaraciones luego de entregar certificados de nacimiento, aparatos auditivos y viajes, el jefe de la Policía capitalina dijo que el operativo se mantendrá de manera indefinida.

Sin embargo, el funcionario afirmó que el clima de seguridad está restablecido en las colonias y barrios de la demarcación, como La Conchita, donde hicieron un recorrido en deportivos y centros comerciales.

En su intervención, la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dijo que seguirán trabajando con la Secretaría de Movilidad capitalina para intervenir en el transporte de mototaxis, que calificó como un riesgo para los usuarios.

Mercado aseguró que esta semana se reunió con el Delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, a quien reprochó el señalamiento de no contar con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

“Decir: lo único que tú no puedes plantear es que no hemos estado, o sea, tú has mandado oficios, hay 50 oficios el mismo día, dos días después que detuvimos al hijo de ‘El Ojos’.