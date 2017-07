Bruce Dickinson, de Iron Maiden a su vida

Bruce Dickinson ha participado en más de nueve giras mundiales, que incluso han llegado a extenderse por más de dos años.

El vocalista de Iron Maiden demuestra que tiene la capacidad de desarrollarse en otros ámbitos, como ser reserva de la armada británica, piloto de avión, empresario, conductor de radio y televisión, esgrimista, cantante y escritor.

Este otoño HarperCollins está publicando ¿What does this button do?, la memoria esperada del líder de Iron Maiden y leyenda del rock, quien también se ha distinguidor por ser orador motivacional, guionista de cine y novelista de dos publicaciones.

Ahora, por primera vez, cuenta su historia con sus propias palabras.

Bruce (un hombre que nunca ha dado entrevistas sobre su vida personal) comparte los recuerdos más fascinantes, incluyendo sus 30 años con Maiden, los primeros días, su infancia dentro del excéntrico sistema escolar británico, yendo en solitario.

También realizando su sueño de volar aviones jumbo y su reciente batalla con el cáncer de lengua.

“Bruce Dickinson es mucho más que el vocalista de una de las bandas más grandes del planeta. Un icono de la roca, un verdadero hombre renacentista, Bruce ha sido, y sigue siendo, un hombre de leyenda”, escribe Amazon en su tienda en línea.

Pre venta

Pueden ya realizarse la pre orden del ejemplar por 23 dólares a través de http://ironmaiden.com/whatdoesthisbuttondo/

Considerado como uno de los vocalistas de heavy metal más reconocidos de la historia lanzará su autobiografía en el mes de octubre.