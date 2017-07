Trump acusa a China de 'no hacer nada' tras prueba de misil de norcorea

El presidente Donald Trump acusó a China de “no hacer nada” ante el desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte, a pesar de que a su juicio los líderes chinos podrían detener “fácilmente” esta aspiración.

En una serie de mensajes enviados por Twitter, el presidente reiteró que estaba “muy decepcionado con China”, luego de que Corea del Norte realizó el viernes pasado una nueva prueba con un misil balístico aparentemente con alcance intercontinental.

Los comentarios de Trump sucedieron luego de que el secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, acusara a Rusia y China de ser los “principales facilitadores económicos” de Corea del Norte.

Tillerson comentó que Rusia y China tenían “una responsabilidad única y especial” respecto de la carrera armamentista de Corea del Norte.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet…

…they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017