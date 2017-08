Joven de 27 años se fractura la columna en tobogán de La Marquesa

Una joven de 27 años que se fracturó la columna vertebral en un tobogán del Parque Nacional La Marquesa el pasado 22 de julio está en riesgo de morir, ya que no cuenta con los recursos económicos para financiar la operación que necesita para poder salvar su vida.

La afectada, Mayra Oliva Estrada, indicó en un video publicado en redes sociales que se lanzó de una resbaladilla ubicada en Valle del Potrero; sin embargo, por la velocidad que tomó, salió disparada de la estructura y se rompió la columna y dos vértebras.

“Me subí a una resbaladilla, me ladié y me rompí toda mi columna y dos vértebras; desde esa fecha hasta hoy, no me han podido operar por la falta de dinero”, mencionaOliva Estrada.