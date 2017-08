Leopoldo López confirma embarazo de su esposa

El líder opositor venezolano preso, Leopoldo López, informó por medio de un video difundido en redes sociales que su esposa, Lilian Tintori, está embarazada, lo que significa el tercer hijo del matrimonio.

El video, en donde también aparece Tintori, fue presuntamente grabado el pasado 17 de julio cuando se encontraba en arresto domiciliario, luego de cumplir más de tres años de una pena de casi 14 en la cárcel de Ramo Verde.

“Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela (…) Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela”, indica el opositor venezolano mientras acaricia el vientre de su esposa.