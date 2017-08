Tianguis de San Juan se reinstalará el domingo, pero con condiciones

El tianguis de San Juan de Avenida Texcoco podrá instalarse el próximo domingo, informó la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, luego de acordar con dirigentes de comerciantes cumplir con la reglamentación en la materia.

La funcionaria explicó que la reglamentación, con 20 años de antigüedad, establece la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y medicinas, entre otras cosas 14 irregularidades que se han detectado.

Señaló que la regulación tiene como objetivo poner fin a la violencia y las disputas registradas en el centro de abasto.

Reivindicar al tianguis

Anguiano Flores dejó en claro que la prioridad para la jefatura delegacional es dar seguridad a los consumidores que acuden a los tianguis a comer y comprar mercancías diversas, así como proteger a los vecinos e incluso a los propios vendedores, cuyo derecho al trabajo está garantizado.

Consideró necesario reivindicar los tianguis y cambiar la imagen de sitios inseguros donde se venden mercancías ilegales. Para ello, “la solución no es suspenderlos ni quitarlos, la salida es cumplir las reglas” que cada líder conoce desde hace dos décadas y que, recordó, hace 18 meses refrendaron que las acatarían, durante una reunión al iniciar la presente administración.

La jefa delegacional dijo a los dirigentes que deben asumir la corresponsabilidad de cuidar el tianguis, pues es la fuente de trabajo y de ingresos de los propios representantes y de sus agremiados, y no permitir que personas ajenas generen desorden, violencia y terminen por alejar a la gente de esos mercados móviles, pues entonces se acabarían los liderazgos y el empleo.

Anguiano Flores pidió a los representantes de tianguistas entregar los padrones de sus agremiados para tener información de quiénes son, qué venden y en qué parte del mercado móvil se ubican; además para este domingo los dirigentes y vendedores tendrán que deslindarse de las chelerías, de los puestos de fármacos, de las pacas de ropa y de la venta de cualquier otra mercancía ilegal.

Condiciones

El domingo no deberá haber ninguna de estas actividades y “si ustedes no se deslindan de ellas, no las denuncian y aparecen, se entenderá que hay complicidad y con ello estarán comprometiendo a sus organizaciones”, advirtió la titular del gobierno de Iztapalapa.

También deberán dar cumplimiento al retiro de los residuos que generen con su operación, colocar sanitarios para consumidores y comerciantes, ajustar la dimensión de los puestos al máximo permitido, que es de seis metros cuadrados, así como tampoco colgar lonas u otros objetos del mobiliario público o de las viviendas y respetar el horario de operación de 9:00 a 18:00 horas.

Los representantes deberán designar a un delegado, así como un coordinador de movilidad y otro de coordinación, quienes deberán responsabilizarse que sus agremiados no incurran en ninguna irregularidad; abstenerse de tomar energía eléctrica sin autorización, no estacionarse en banquetas, accesos a viviendas, bloquear la circulación, pasos peatonales o rampas para personas con alguna discapacidad, entre otras.