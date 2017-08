Anaya es un 'gandalla' y AMLO recoge lo que el PAN deja: Zavala

Margarita Zavala calificó como ‘gandalla’ al presidente de Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, por la propuesta de compartir spots presidenciables.

La ex primera dama dijo a través de su cuenta de Twitter que esta propuesta es “tardía y cínica y por tanto inaceptable”.

La propuesta de @RicardoAnayaC de compartir un spot es tardía, cínica y por lo tanto inaceptable. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) August 3, 2017

Esta respuesta se da después de que el INE diera a conocer que a partir de este 8 de agosto quedarán prohibidos cualquier spot electoral.

Pidió a los demás aspirantes del blanquiazul a no acceder a la propuesta de Ricardo Anaya de los spots compartidos pues señala ” no se trata de hacer equitativo un proceso que ya no lo es, pero sí, por lo menos, enmendar y dar una buena imagen, como partido político, respeto a todos y a nuestro trabajo”.

De igual forma, dijo que Anaya no podía ser “juez y parte” del proceso y que no era la forma de indicada de cuidar al partido, por lo que era un gandalla.

En cuanto al líder de Morena, Zavala declaró que Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Chile fue a recoger todo lo que el PAN ha dejado por su indefinición

Por último, expresó que López Obrador representa un traje viejo y antiguo que “ya no le queda a México”.

También puedes leer:

Acusan a Margarita Zavala de plagiar spot de marca de cerveza

Lo más visto en Publimetro TV: