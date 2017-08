Peña Nieto da vergüenza, parece un empleado de Trump: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que el presidente Enrique Peña Nieto da vergüenza y se “comporta como un empleado maltratado por” el mandatario republicano Donald Trump.

Según Maduro, el presidente estadounidense le ordenó a Peña Nieto dejar de decir que no va a pagar por la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos -una propuesta de la campaña de Trump- a cambio de que se mantengan las reuniones entre ambos mandatarios.

“Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria (porra) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía”, sostuvo.