Valerian asume muchos riesgos porque no es lo que hace Hollywood en estos momentos: Luc Besson

Quedaste cautivado con el cómic cuando tenías 10 años, ¿crees que este sea justo el público de tu filme?

No estoy buscando un público, estoy buscando hacer una película. Nunca sabes quien pueda quedar encantado con tu trabajo. Lo que es interesante de todo esto es que podemos utilizar un tipo de formato para dar un ejemplo a esa persona que ve tu trabajo. Actualmente estamos acostumbrados a ver cómo los superhéroes que hablan de la supremacía de Estados Unidos, nos salvan de todo mal, y eso se vuelve hasta cierto punto normal. Pero para un niño, que es pequeño, que es como una esponja que todo absorbe, todo es nuevo. Si le muestras algo distinto es más abierto para recibirlo. Entonces tenemos que quitarnos de todas esas formas de hacer cine para empezar a ser creativo y recibir otras formas de entretenimiento y comunicación. Para mí como artista es sorprendente entender que siempre tienes que pelear para protegerte, de la publicidad, de los bombardeos de información. Estamos obligados protegernos para ser creativos.

¿Qué te hace creer en la humanidad, en un futuro mejor como en la ciudad de los mil planetas, “Alpha”?

Por una razón principal, por la razón que estás aquí. Un día hubo un hombre que se enamoró de una mujer y por eso estás aquí. Para mí eso no se puede vencer, no importa lo que digan, no importa cuántos muros construyas en el mundo, la verdad es que todos estamos aquí porque un hombre y una mujer se enamoraron. Para mí esa es la esperanza, esa es la esencia de la humanidad, el deseo y las ganas de crear vida está en nosotros, el resto son patrañas, el resto es tratar de sobrevivir, tratar de ganar dinero y eso a quién le importa.

¿Cómo decides aventurarte a crear personajes alejados de la imagen de superhéroes que hace Hollywood?

No es un riesgo, soy un pintor, yo pinto historias. La gente que hace películas, casi toda de Hollywood, no es lo suficientemente creativa, se enfoca más en el negocio, en ser popular, esa no es mi inquietud, yo tengo una visión, buena o mala no importa. Estoy aquí para abrir puertas, estoy aquí para tener un publico que reacciona. Cuando tenía como 15 años vi una pintura de Amedeo Modigliani, y en ese momento no sabía nada de pintura pero tenía 15 años y quedé sorprendido porque recibí algo. El arte está hecho para eso, para que reacciones, no para que ganes dinero en primera instancia, por supuesto cuesta dinero, pero hay que ser razonable, lo que importa es que me sorprenda todos los días. La gente sigue hablando del Quinto Elemento y la hice hace muchos años. Cuando me hablas de Nikita, pienso, “¿de verdad la recuerdan?” Normalmente no te acuerdas de tu vecino de hace 20 años, no recuerdas a tu compañero de clases, pero ¿te acuerdas de Nikita? Por eso hago películas, para generar una reacción, Valerian asume muchos riesgos porque no es lo que hace Hollywood en estos momentos, es cierto, por eso tratan de matarla, pero la película se ha inaugurado en varios países y ha provocado muchas reacciones. Ha habido criticas positivas o negativas pero no me importa. En el mundo hay 2 mil millones de críticos, tienes que enfrentarlo, todo mundo tiene su opinión.

Esta película es grande para usted, cómo se siente frente a Valerian que tiene su propia película y ya no es una referencia

Estoy muy contento, lo merece. Pierre Christin y Jean-Claude Mézières escribieron la historia hace 50 años, ahora tienen 80 años, y vieron la película hace 2 meses, imagínate, tienen 50 años esperando a que alguien hiciera su película, por eso estoy muy contento por ellos.

Cuánto del cómic hay en la película

Creo que traté de respetar a los creadores, mucho, no quiero decir que ésta es mi película, quiero decir que es mi película pero con ellos. Hablo con ellos muy a menudo, comemos muy seguido pero antes de empezar, Christin, me dijo “más que respetarme, me encantaría que me sorprendieras”. Yo me quedé en shock, que alguien de 80 años tenga esa libertad que no le importa que lo respeten, trabajó 50 años en esto y no quiere que lo respeten, quiere que lo sorprendan. Eso me hizo sentir mucho más libre, a medias porque sí quise respetarlo, pero él me autorizó a crear lo que yo quisiera, lo hizo de una forma muy inteligente.

¿Cuál fue el reto más grande para rodar este filme con tantos efectos especiales? Es la película más cara que has hecho…

El dinero no lo ves, le pagas a la gente y ya. Estoy muy contento que se le pague a la gente por su trabajo, pero el dinero está en la pantalla. No puedes hacer una película sin dinero, es imposible, pero no es lo más importante. Lo difícil fue que la película esta basada en un día, es un sólo día donde se desenvuelve todo el arco de los personajes, donde debe haber una evolución de ellos. A mí me tomó 7 años hacer un sólo día, ese fue el gran reto, cómo no olvidarme de un detalle. El reto fue lograr hacer 24 horas en 7 años.

Eric Serra, tu entrañable amigo volvió a trabajar contigo…

Fue muy fácil, conozco a Eric desde los 18 años, pero quiero decir yo no lo escogí porque fuera mi amigo, sino porque es muy bueno. Nuestra relación es muy buena y los dos sabemos lo que queremos. Nuestra dinámica es muy sencilla, después de trabajar necesitas poner distancia para crecer, por eso trabajamos en una película y la siguiente nos distanciamos y volvemos a trabajar a la otra. En esta ocasión trabajé con él y sabía que tenía algo que ofrecerme, que ya tenía algo nuevo, que ya había algo para sorprenderme y lo hizo muy bien.

¿Qué especiales son Cara y Dane que los elegiste para interpretar los personajes que marcaron tu infancia?

¿Eres casada? Es como preguntarte por qué elegiste a ese hombre para casarte. Es la misma pregunta para mí. He visto a muchos actores, conozco muy bien a “Valerian”, a “Laureline”, sólo hice un match con ellos. Con Dane fue su sonrisa, su encanto, su voz, no es un hombre grandote, por eso lo hice hacer gimnasio, para que se viera más fuerte, es un excelente actor y como ser humano me sentí muy bien. Lo mismo con Cara. Básicamente yo puedo escoger a quien quiera, pero si fueron ellos fue porque los quería. Me gusta la gente fresca, no busco a un Tom Cruise, que es un excelente actor pero a los 20 minutos olvidas en cuántas películas lo has visto. Lo interesante de Valerian es que ves muchas caras nuevas y eso lo hace más fácil de crear.

En este momento de tu carrera, qué te motiva a llevar una historia al cine

Es algo que sientes, tienes que dejarlo crecer dentro de ti. Vives un momento emocional y después piensas que no fue tan importante, pero aveces hay algo que se queda. Escribí mi primer borrador de Lucy hace 10 años y luego lo releí y releí hasta que llegó un momento en que sentí que ya sabía cómo tratar ese guión, qué hacer con él. Ese es el proceso de un artista. Los pintores tienen el mismo proceso, sienten el ambiente. Como artistas somos el reflejo de lo que nos rodea, yo me cargo y después lo saco.

¿Qué es lo que más te gusta de Valerian?

El vivir todos juntos, esa es la clave. Tratamos de construir muros desde hace siglos y eso nunca ha ayudado en nada. Honestamente, cuando te unes a alguien eres más rico, cuando estamos juntos somos más ricos, es cuestión matemática. ¿Cómo podemos pensar que no compartir con los otros te hace rico? Es es el sistema de negociación pero el sistema de la vida es todo lo contrario. Hay quien hace estas pruebas científicas y por ello sabemos que lo diferente te enriquece. Sin embargo, ahora tenemos a un estúpido construyendo muros.