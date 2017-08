Trump pidió a Peña no decir en público que no pagará el muro, revela WP

The Washington Post filtró este jueves la transcripción de la llamada telefónica entablada el pasado 27 de enero de 2017 entre el recién elegido presidente Donald Trump y su homólogo mexicanos Enrique Peña Nieto.

La llamada que fue traducida al inglés y al español para ambos mandatarios tuvo una duración de casi una hora y comenzó a las 9:35 hora de Washington.

En su primera conversación telefónica, Trump pidió a Peña no tocar el tema del muro fronterizo frente a los medios de comunicación y de ser así, no mencionar que México rechaza pagarlo sino dejar la respuesta abierta.

“No puedes decirle a la prensa. La prensa se irá con esa información y no puedo vivir con eso. No puedes decir eso a la prensa porque no puedo negociar bajo esas circunstancias” menciona Trump a Peña.