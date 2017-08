Fallece Marcelino Perelló, ex líder del Movimiento Estudiantil del 68

Este sábado falleció a los 73 años Marcelino Perelló, ex miembro del Comité del 68,en el que fue representante de la Facultad de Ciencias de la UNAM ante el Consejo Nacional de Huelga.

La noticia fue confirmada por la doctora Catalina Stern, secretaria general de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien dijo que los familiares de Marcelino quienes le informaron del deceso.

Luego del fallecimiento, diversos académicos expresaron su pesar y condolencias por la muerte del académico de la máxima casa de estudios.

El ex locutor de Radio UNAM se vio envuelto en la polémica tras hacer unos comentarios sexistas sobre el caso de violación de la menor ‘Daphne’ y la banda de los ‘Porkys’.

“Si no hay ver&%$ no hay violación. Con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violación. Hay una violación a la dignidad, pero de esas hay de muchos tipos”, dijo en aquella ocasión Perelló