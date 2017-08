Consulta popular busca ampliar derecho a la vida, aclaran

La coalición México por la Vida busca ampliar el derecho a la vida con una consulta popular que se realizaría el próximo año y para la cual ya recaban 2.5 millones de firmas en todo el país.

En conferencia de prensa, el presidente de Concertación A.C., Aaron Lara Sánchez, aclaró que la consulta busca ampliar el derecho a la vida, que actualmente ya está reconocido.

Es decir, mencionó, se propone que el derecho a la vida sea reconocido desde la concepción de las personas para proteger a los no nacidos.

Para ello, ya recolectan 2.5 millones de firmas en todo el país, pese a que la Ley de Consulta Popular exige 1.8 millones.

Para lograr su objetivo, el próximo 20 de agosto harán una mega jornada que llaman el Día Nacional por la Vida, para recabar firmas en las ciudades capitales de México.

EN CONTEXTO

En esa jornada esperan desplegar sólo en la Ciudad de México a cinco mil promotores para obtener un millón de firmas que respalden su consulta popular.

En caso de lograr el aval para la consulta, ésta se realizaría el mismo día de las elecciones federales para renovar la Presidencia y el Congreso de la Unión.

La pregunta que plantean es: ¿El Estado debe proteger la vida humana desde la concepción como un derecho fundamental?.

Luis Martínez, coordinador de la estrategia jurídica, enfatizó que la consulta no es sobre el derecho a la vida en sí, sino que busca la ampliación de éste.

“No significa que estemos intentando eliminar derechos de la mujer, al contrario, se trata de una ampliación del derecho a la vida ya contemplado, pero ahora para personas como los no nacidos”, dijo.

Explicó que esta ampliación del derecho a la vida no dejaría desprotegida a la mujer para que, por ejemplo, den caso de una violación pueda interrumpir el embarazo.

Detalló que en este ejemplo la mujer sería sometida a un proceso porque si existiría el delito de aborto, pero el juez determinaría con base en los criterios procesales su no imputabilidad, no responsabilidad, no punibilidad o lo que corresponda, ya que la interrupción del embarazo derivó de una violación.

“Sin legalizar el aborto, el juez estaría conmutando la pena a la mujer de la misma manera en que no se mete a la cárcel a un señor que se defiende en su casa de un asesino que trae una persona”, abundó.

De acuerdo con cifras dadas por México por la Vida, en la Ciudad de México hay 17 mil 600 procesos de interrupción legal del embarazo al año.

Esto quiere decir que en los 10 años que lleva de ser legal la interrupción del embarazo, se han practicado 176 mil 109 abortos inducidos en la Ciudad de México.

DATOS

29

Abortos por cada mil personas es la tasa mundial

33

Abortos por cada mil personas es la tasa en México

44%

De los abortos en México son de mujeres de entre 15 y 29 años de edad

17,600

Proceso de interrupción legal del embarazo al año se dan en la CDMX