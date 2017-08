¡Qué los accidentes no te dejen en la calle! Asegúrate con esta tarjeta

Nadie está exento de sufrir un accidente, estos no sólo representan una merma en la salud de las personas sino un verdadero golpe para el bolsillo de las familias mexicanas.

Para estos gastos imprevistos, DARAS y SURA lanzaron la tarjeta ‘DAAR Salud’ con un costo anual de mil 199 pesos que ofrece cobertura por muerte accidental, diagnóstico de cáncer, gastos funerarios; además de ambulancia gratuita, consultas médicas presenciales y llamadas a celular en Estados Unidos y Canadá sin costo.

“Hay un segmento de la población que no tiene protección y que no conoce los seguros porque no hay una oferta que se les acerque, lo que se les puede alcanzar está fuera de su presupuesto” señaló Alfonso Díaz, director comercial de DARAS, en entrevista para Publimetro.