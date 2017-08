17 cancilleres de América abordan la crisis de Venezuela en Lima

Varios cancilleres de América participan el martes en Perú de una cita en la que evaluarán medidas para enfrentar la crisis en Venezuela que podrían incluir la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Lima los cancilleres de Perú, Paraguay, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Santa Lucía, México, Chile, Argentina, Guyana, Honduras, Jamaica y Canadá iniciaron una sesión reservada que podría durar varias horas. Granada envió a su representante ante las Naciones Unidas y Uruguay a su embajador local.

El canciller peruano Ricardo Luna afirmó el fin de semana a la prensa que aunque existen “matices importantes” entre los países se discutirán medidas individuales y grupales que podrían incluir el retiro de embajadores de Caracas, el rechazo o la expulsión de los embajadores venezolanos en sus capitales o incluso la suspensión de relaciones diplomáticas.

Las relaciones entre Venezuela y Perú se mantienen tensas

Perú es crítico con el gobierno de Maduro y en marzo retiró a su embajador de Caracas luego de que el Tribunal Supremo se atribuyó las funciones del Congreso, controlado por la oposición.

El presidente de Perú, Pedro Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, ha mantenido roces verbales con Maduro por abordar la necesidad de una acción conjunta para contener los problemas de Venezuela con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gestión planea otorgar visas de trabajo temporales al menos a seis mil venezolanos.

.@LVidegaray participa en la reunión de Ministros en Lima, Perú, para analizar la situación en #Venezuela. pic.twitter.com/ScYJDSTOmn — SRE México (@SRE_mx) August 8, 2017

David Smilde, experto en Venezuela de la Oficina para América Latina en Washington, comentó que en la cita se “podrán tomar medidas de presión porque son las economías regionales más grandes, pero no podrán hacer propuestas de mediación porque no está Ecuador, República Dominicana y Uruguay, que no condenaron abiertamente a Maduro pero sí enfatizaron el diálogo”.

La crisis venezolana ha sido discutida varias veces en la Organización de Estados Americanos pero nunca se ha logrado un consenso en la propuesta del secretario general, el uruguayo Luis Almagro, de suspender a Venezuela del grupo si el gobierno de Maduro no celebra a la brevedad elecciones generales libres, justas y transparentes.

El canciller peruano afirmó que el origen de la Asamblea Constituyente que busca reformar la constitución venezolana “es ilegítimo”. Si sus homólogos están de acuerdo, pedirán “deshacer la Asamblea Constituyente, volver a darle poder a la Asamblea Nacional”, liberar a los presos políticos y pedir que el cronograma electoral de 2018 se adelante, agregó.

En los últimos cuatro meses las protestas antigubernamentales en Venezuela, que no lograron evitar las elecciones para los delegados de la Asamblea Constituyente, han dejado al menos 122 muertos y casi dos mil heridos.

