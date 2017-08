Delfina pide no entregar constancia de mayoría a Del Mazo

La candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que ganó las elecciones del pasado 4 d ejunio y exigió que no se entregue la constancia de mayoría al candidato priista, Alfredo del Mazo, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones presentadas por su partido.

Luego de manifestarse en las inmediaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) junto con cientos de simpatizantes en Toluca, indicó que “no me siento perdedora, me siento ganadora, ¡me siento súper requetebién!”.

Delfina Gómez, junto con el ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña, pidió que se detenga el conteo que realiza la autoridad electoral y que no se entregue la constancia de mayoría a Del Mazo hasta que el TPJF termine de resolver las impugnaciones; sin embargo, dicho órgano electoral determinó la noche de este lunes que el IEEM puede proceder con el cómputo ya que no impide que siga con la revisión de los recursos.

De acuerdo con el cómputo final realizado por el Instituto Electoral del Estado de México, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal-PES obtuvo dos millones 40 mil 709 votos, mientras que la aspirante de Morena recabó un millón 871 mil 542 sufragios.

Se publica Cómputo final de la elección ordinaria para elegir Gobernador Constitucional de EdoMéx. pic.twitter.com/vOVhCZwXYk — IEEM (@IEEM_MX) August 8, 2017

A pesar de esto, los morenistas acusan que hubo un fraude y que su candidata fue la ganadora de los comicios realizados el 4 de junio pasado, y desconocieron la victoria del priista, ya que hubo “un abuso de poder” y una falta de representación digna para los ciudadanos.

